Po sale 1mt, allarme Coldiretti

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Il Po si è gonfiato di circa un metro nelle ultime 24 ore per effetto delle condizioni climatiche straordinarie con l'onda di piena del Po che dal Piemonte potrebbe superare la soglia 2 di criticità per propagarsi, in seguito, nella restante parte dell'asta fluviale in Lombardia ed Emilia. E' quanto afferma la Coldiretti, che lancia l'allarme per l'agricoltura: la pioggia - sostiene - sta compromettendo le tradizionali semine autunnali, con una media del 50% delle operazioni ancora da completare.

Se il maltempo dovesse proseguire ancora a lungo - conclude la Coldiretti - sarebbe impossibile completare le semine, con il conseguente azzeramento di buona parte dei raccolti.