Piemonte, allerta maltempo diventa rossa

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - L'allerta per il maltempo diventa rossa in un terzo del Piemonte. Nell'aggiornamento di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) l'allarme per "esondazione di corsi d'acqua, allagamenti anche estesi e frane diffuse" riguarda sia la fascia a sud compresa tra le valli Tanaro (Cuneo), Belbo e Bormida, tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo sia un'ampia area a nord le Valli Sesia, Cervo e Chiusella, Orco, Lanzo, bassa valle di Susa e Sangone, nelle province di Biella, Vercelli e Torino.

Oltre al rischio di frane e allagamenti, diventa massimo, in alcune aree del Piemonte, anche il pericolo della valanghe.

Domani - sono le previsioni di Arpa - "sui settori nordoccidentali e su quelli al confine con la Liguria sono possibili valanghe di dimensioni estreme". Lo zero termico sarà a quote relativamente alte: 1900-2300 sui settori alpini a ovest e sud, 1900-200 metri a nord.