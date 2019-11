Papa:fine visita Thailandia, in Giappone

(ANSA) - BANGKOK, 23 NOV - La visita apostolica di Papa Francesco in Thailandia è terminata. A breve l'aereo con a bordo il pontefice e il seguito decolleranno verso Tokyo dove è previsto l'arrivo per le 17.40 (9.40 ora italiana). Il primo appuntamento di Francesco in Giappone sarà l'incontro con i vescovi del Paese presso la sede della Nunziatura apostolica a Tokyo.