Borgonzoni, non interessa cosa farà M5s

(ANSA) - BOLOGNA, 23 NOV - "Non siamo interessati a come decideranno di correre i Cinque Stelle: facciano gli accordi che vogliono, ma non penso che sia una somma matematica di voti". A dirlo Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alle Regionali in Emilia-Romagna. Parlando a margine della presentazione della campagna di Forza Italia a Bologna, Borgonzoni ha aggiunto: "Stamattina vedevo promesse di posti in giunta e Cinque Stelle che pregavano di correre insieme al Pd, ma a votare saranno i cittadini". E, dunque, "chi ha votato M5s sono persone che magari provengono da sinistra, ma hanno bocciato quel voto, la giunta regionale e il Pd".