Austria: ruba 20 tonnellate cioccolata

(ANSA) - BERLINO, 22 NOV - Ha presentato dei documenti falsi ed è riuscito a rubare un carico di 20 tonnellate di cioccolata a bordo di un tir, che al momento sembra scomparso nel nulla. Il mezzo pesante era diretto dall'Austria al Belgio. L'autore del furto, di cui riportano i media austriaci citando la polizia tirolese, ha presentato documenti di identità e di circolazione falsificati. La cioccolata rubata ha un valore di 50 mila euro circa, e il carico non è mai arrivato alla meta.

A quanto pare non si tratta di un caso isolato: "negli ultimi anni abbiamo sempre più spesso casi di camion carichi che non arrivano a destinazione... anche di cioccolata", ha affermato una portavoce della polizia alla Dpa.