Calcio: arbitri; Atalanta-Juventus a Rocchi

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Gianluca Rocchi, di Firenze, è l'arbitro designato per Atalanta-Juventus, incontro della 13/a giornata della serie A, in programma sabato alle 15. Alle 18 dello stesso giorno si gioca Milan-Napoli, diretta da Daniele Orsato, di Schio. In serata (20:45) terzo incontro clou con Torino-Inter, affidato al fischietto di Fabio Maresca, di Napoli. (ANSA).