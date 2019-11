Borsa, Hong Kong apre a -1,62%

(ANSA) - PECHINO, 21 NOV - La Borsa di Hong Kong cade in avvio di seduta dopo il via libera della Camera Usa allo Human Rights and Democracy Act, il provvedimento di sostegno agli attivisti di Hong Kong che va alla firma del presidente Donald Trump per la sua esecutività: l'Hang Seng crolla dell'1,62%, a 26.455,21 punti. In frenata anche le borse di Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite cedono rispettivamente lo 0,29%, a 2.902,55 punti, e lo 0,39%, a quota 1.628,72.