Mattarella, molto da fare per i bambini

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Trenta anni fa l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconoscendo i diritti umani dei bambini, dei fanciulli e dei ragazzi, la necessità di politiche e strumenti adeguati a tutelarne la vulnerabilità e promuoverne la crescita. Grazie a quanto fatto, le condizioni in cui vivono bambini e ragazzi hanno registrato nel mondo e nel nostro Paese progressi importanti". Tuttavia "molto resta ancora da fare per i bambini che vivono in contesti difficili o in condizioni di fragilità e nell'implementazione dei diritti basilari in un mondo in trasformazione".