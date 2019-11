Esplode negozio, 4 Vvf e 4 Ps feriti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 NOV - Quattro Vigili del fuoco e quattro poliziotti sono rimasti feriti a Reggio Calabria nell'esplosione verificatasi in una negozio nel quale era divampato un incendio. I vigili hanno riportato fratture, contusioni e ustioni ma non sono in pericolo di vita. La squadra è intervenuta per spegnere le fiamme ed erano all'interno del locale quando sono stati investiti da un'esplosione causata da una bombola di gas. Coinvolti anche gli agenti all'esterno, feriti lievemente. L'esplosione è avvenuta in una macelleria in via Santa Lucia, nella zona di Sant'Antonio, parte alta della città. Vigili e agenti sono stati portati al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano per le cure del caso.

L'esplosione, molto violenta, ha danneggiato anche il camion dei Vigili del fuoco. Solo alcune settimane fa a Quargneto, in provincia di Alessandria, nell'esplosione in una cascina, sono morti tre vigili del fuoco tra i quali Antonino Candido che era di Reggio Calabria.