Sala, va tentata ogni strada per Silvia

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - "Domani è esattamente un anno dal rapimento della nostra concittadina Silvia Romano e sembra ormai certo che è prigioniera in Somalia". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ricordando l'anniversario del rapimento della giovane cooperante milanese rapita in Kenya un anno fa. "Leggo che è al vaglio l'ipotesi di una Rogatoria Internazionale. Insieme alla famiglia chiedo che si continui a tentare ogni strada per riportarla a casa subito", ha concluso.