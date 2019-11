Gb: Corbyn, i Tory hanno fallito

(ANSA) - LONDRA, 19 NOV - Le elezioni britanniche del 12 ottobre sono un'occasione "per cambiare": i governi Tory hanno "fallito su economia, sanità e Brexit", il Labour offre "un cambiamento per i molti, non per i pochi". Così Jeremy Corbyn in apertura del dibattito con Boris Johnson su Itv. Il leader laburista in particolare sulla Brexit ha ribadito l'impegno, se andrà al governo, per un nuovo voto referendario nel quale "il popolo avrà l'ultima parola" fra una Brexit soft negoziata dal Labour e l'opzione di restare (Remain) nell'Ue.