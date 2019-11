A..Mittal: perquisizioni e sequestri

(ANSA) - TARANTO, 19 NOV - Perquisizioni e sequestri da parte della guardia di finanza sono in corso negli uffici di Taranto di Arcelor Mittal da parte della guardia di Finanza.

L'intervento è stato disposto su delega della procura di Taranto nell'ambito dell'inchiesta avviata dopo l'esposto presentato dai commissari dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. A quanto si apprende, la guardia di finanza su delega della procura di Taranto, sta acquisendo documentazione, anche in forma digitale, di tutto quanto abbia attinenza con movimento di merci, ordini, e stato di manutenzione degli impianti, in base a quanto segnalato alla Procura nell'esposto presentato dai commissari. L'inchiesta, tutt'ora contro ignoti, riguarda presunte condotte illecite di ArcelorMittal in particolare in merito alle ipotesi di reati di 'Distruzione di mezzi di produzione' e di 'Appropriazione indebita' perchè, secondo la denuncia il magazzino del siderurgico sarebbe stato svuotato rispetto alla merce che vi era al momento della consegna.