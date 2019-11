Di Stefano (M5S), Trenta vada via subito

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "La vicenda dell'abitazione del Ministro Trenta? Penso che la doveva abbandonare già da tempo, un movimento come il nostro non può tollerare una cosa del genere". Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Affari Esteri ed esponente del M5S. "La Trenta deve certamente andar via subito, se poi il marito ha diritto ad un alloggio fa la richiesta e si mette in lista d'attesa", ha aggiunto Di Stefano a Rai Radio1.