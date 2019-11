Comi, non richiesta revoca domiciliari

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - "Non abbiamo chiesto la revoca della misura domiciliare allo stato". Lo ha detto l'avvocato Giampiero Biancolella, legale di Lara Comi, l'ex eurodeputata di FI ai domiciliari da giovedì nell'inchiesta 'Mensa dei poveri'.

Il difensore ha spiegato di avere prodotto al gip Raffaella Mascarino, davanti a cui si è svolto oggi l'interrogatorio di garanzia, la "documentazione" necessaria alla difesa della Comi anche se "abbiamo ancora tempo per decidere e valutare se chiedere la revoca direttamente al giudice".

"Abbiamo fatto sentire alla dottoressa Mascarino - ha aggiunto il legale di Lara Comi - le registrazioni che provavano che la Bergamaschi, a nostro avviso aveva fatto delle affermazioni non veritiere, abbiamo prodotto la documentazione di Aliverti che dimostrava che aveva svolto le attività, abbiamo prodotto le mail del Parlamento europeo".