Ilaria Cucchi, faccio politica da anni

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Faccio politica da dieci anni. In questo momento possiamo andare a tutti i comizi che vogliamo, ma mai sentiamo parlare del rispetto dei diritti". Lo ha detto Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, a "Mezz'ora in più" rispondendo all'ipotesi di una sua prossima candidatura in Parlamento.

"Salvini fa sorridere ed è imbarazzante - ha aggiunto Ilaria Cucchi in merito alle recenti polemiche con l'ex ministro degli Interni - Dopo dieci anni di condanne per la morte di mio fratello è finalmente arrivata una sentenza per l'omicidio preterintenzionale di due carabinieri, ma di questo Salvini non si è minimamente reso conto. Mio fratello non è morto di droga.

Probabilmente lo querelerò".