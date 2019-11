A Expo 2020 innovazione nell'agrifood

(ANSA) - SIENA, 16 NOV - "Porteremo a Expo 2020 Dubai un osservatorio sull'innovazione per offrire un modello dell'analisi e del monitoraggio delle dinamiche aziendali e delle filiere dell'agrifood italiano e mediterraneo". Lo ha detto Paolo Glisenti, Commissario generale per l'Italia Expo 2020 Dubai ad Agrifood Next, la due giorni a Siena su innovazione e sostenibilità nell'agroalimentare.

"L'Italia - ha spiegato il commissario - grazie al protocollo d'intesa siglato con Prima, partenariato che promuove la ricerca e l'innovazione agroalimentare nel Mediterraneo, intende portare all'attenzione internazionale le migliori pratiche dell'innovazione in atto nell'area euro-mediterranea per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche, i sistemi alimentari, l'agricoltura di precisione insieme alle competenze italiane nel settore agroalimentare e in generale nella gestione del suolo".