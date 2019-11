'Se Morales torna andrà processato'

(ANSA) - LA PAZ, 15 NOV - La presidente boliviana ad interim, Jeanine Anez, ha avvertito che se Evo Morales dovesse tornare nel Paese dovrà "rispondere alla giustizia" per irregolarità nel voto e per corruzione nel suo governo. "Sa che dovrà rispondere alla giustizia, è stato commesso un reato elettorale e ci sono molte accuse di corruzione nel suo governo", ha detto Anez parlando con i giornalisti. L'ex presidente Morales si trova ora in Messico.