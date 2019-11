Maltempo, interrotta ferrovia Brennero

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La linea ferroviaria del Brennero risulta attualmente interrotta a Bolzano in seguito alla caduta di una frana di piccole dimensioni. Lo smottamento ha invaso i binari nella zona del 'Virgolo', una piccola montagna che sovrasta il centro storico bolzanino. Anche un albero è stato trascinato dalla colata di fango. Sul posto si trovano i vigili del fuoco per liberare i binari. Bus sostitutivi sono stati attivati da Bronzolo a Bolzano. A Brunico è di nuovo black out per un albero caduto sulla linea di alta tensione della Terna.

L'interruzione - informa il Comune - durerà almeno alcune ore.

Il black out di mercoledì e giovedì aveva causato forti disagi, anche alle telecomunicazioni.