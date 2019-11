I 40 anni di Happy Meal nel segno dei libri

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Happy Meal compie 40 anni. Il menù di McDonald's dedicato ai più piccoli, contraddistinto dalla casetta rossa, festeggia il suo compleanno all'insegna della lettura e dei libri, con il ritorno dal 15 novembre nei ristoranti di tutta Italia dei laboratori per i bambini.

Happy Meal è nato nel 1979 negli Stati Uniti, da un'idea del pubblicitario Dick Brams, che decise di realizzare un menù dedicato ai bambini che contenesse anche un gioco, al prezzo di 1 dollaro. "Per noi Happy Meal non rappresenta solo un pasto ma un'esperienza di gioco e condivisione - ha commentato Giorgia Favaro, Chief Marketing Officer di McDonald's Italia -. Per questo la scorsa primavera abbiamo lanciato Happy Meal Readers, una nuova iniziativa che ha l'obiettivo di stimolare la passione per la lettura tra i bambini, dando la possibilità di scegliere, al posto del gioco, un libro. Ai bambini e alle loro famiglie l'iniziativa è piaciuta moltissimo, ecco perché abbiamo deciso di proseguire anche nel 2020". (ANSA).