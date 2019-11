Germania: Pil +0,1%, schiva recessione

(ANSA) - BERLINO, 14 NOV - Contro le aspettative, l'economia tedesca cresce nel terzo trimestre del 2019 dello 0,1%. Lo riferisce l'Ufficio federale di Statistica di Wiesbaden. La Germania schiva così il pericolo di entrare in recessione dopo aver chiuso il secondo trimestre con una contrazione dell'economia dello 0,2% (rivista al ribasso rispetto al -0,1% stimato in precedenza).

La congiuntura economica si è stabilizzata, rileva l'istituto per la ricerca economica Ifo. Un impulso importante, rispetto al trimestre precedente, è venuto dal consumo privato e dal rialzo dell'export, mentre l'import è rimasto ai livelli dei mesi precedenti, si legge nel documento dell'Ufficio federale di Statistica. Gli investimenti in immobili sono stati superiori a quelli del trimestre precedente mentre quelli in attrezzature sono diminuiti rispetto al trimestre precedente.