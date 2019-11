Cucchi:2 cc condannati 12 anni,omicidio

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - I due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel processo per la morte di Stefano Cucchi.

L'imputato-teste Francesco Tedesco è stato condannato a due anni e sei mesi per falso ed è stato assolto dall'accusa di omicidio preterintenzionale nel processo per al morte di Stefano Cucchi.