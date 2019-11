'Conte vuole darci mentalità vincente'

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - ''Ovunque Conte sia stato ha vinto qualcosa. Vuole darci una mentalità vincente, cosa che all'Inter è mancata da anni. Adesso le cose stanno cambiando''. Milan Skriniar, dal ritiro della Nazionale croata, racconta metodo e insegnamenti del tecnico dell'Inter. Il messaggio di Conte è chiaro: ''Ci ha detto che non stiamo lavorando per non vincere nulla. L'obiettivo per tutti è raggiungere il successo''.

Skriniar ammette qualche difficoltà in più di squadra in Champions piuttosto che in campionato ma sa che il cammino è ancora lungo: ''C'è ancora molto da fare e dobbiamo concentrarci su ogni duello. Dobbiamo evitare i cali di tensione''.