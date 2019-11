Abusi sessuali su una 70enne, un arresto

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Un 29enne è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e rapina nei confronti di una donna di 70 anni che, per l'accusa, ha aggredito a Milano lo scorso 3 novembre. Secondo quanto riferito dai militari della compagnia Duomo, la violenza è avvenuta in un appartamento.