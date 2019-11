Gaza: un bambino di 7 anni tra vittime

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 NOV - Tra i 23 palestinesi uccisi negli attacchi israeliani, seguiti al lancio dei razzi da Gaza verso lo Stato ebraico, ci sono anche un ragazzino di 7 anni e due minori di 16 e 17 anni. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità di Gaza, secondo quanto riferiscono fonti locali.

Intanto l'inviato dell'Onu in Medio Oriente Nickolay Mladenov ha condannato il lancio indiscriminato di razzi e mortai contro i centri abitati. "Non c'è giustificazione per qualsiasi attacco contro civili", ha detto l'inviato secondo il quale le Nazioni Unite stanno lavorando "per de-scalare urgentemente la situazione". "Sono molto preoccupato sulla attuale e seria escalation tra Jihad e Israele, seguita all'uccisione mirata di uno dei leader del gruppo a Gaza", ha aggiunto.