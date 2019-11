Fdi, candidati si ufficializzano insieme

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Nell'ultima riunione è stato deciso che Forza Italia avrebbe fatto delle proposte sul candidato presidente, non abbiamo mai discusso i nomi né sulla Campania nè nelle altre regioni. I nomi si ufficializzano insieme". Così il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sulla candidatura di Stefano Caldoro per le prossime elezioni in Campania e sulle altre candidature alle regionali, a margine di un'iniziativa della Federcuochi organizzata a Montecitorio.