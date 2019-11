Di Maio accoglie nostri soldati da Iraq

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, insieme con il collega della Difesa Lorenzo Guerini, oggi ha accolto all'aeroporto di Ciampino i militari italiani rimasti feriti nell'attentato in Iraq.

"Ci stringiamo a loro e alle loro famiglie, felici di poterli riabbracciare. Siamo orgogliosi del lavoro che le nostre donne e i nostri uomini in uniforme svolgono con grande professionalità e coraggio ogni giorno nel mondo. Il loro impegno nelle aree di crisi rappresenta un contributo essenziale per difendere quei diritti, libertà e valori che stanno alla base della nostra costituzione e del diritto internazionale", ha scritto Di Maio sulla pagina Facebook della Farnesina.