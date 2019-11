Corruzione, 17 misure cautelari

(ANSA) - POTENZA, 13 NOV - Diciassette misure cautelari, emesse nei confronti di ex amministratori e funzionari pubblici, sono in corso di esecuzione da parte dei Carabinieri nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza "su un consolidato sistema di corruzione" per "la gestione e la successiva autorizzazione di pratiche edilizie da parte dell'Ufficio difesa del suolo della Regione Basilicata" e per "l'illecita gestione politico-amministrativa del Comune di Venosa (Potenza)". Coinvolto - secondo quanto si è appreso - anche l'ex sindaco del Comune oraziano.

I particolari dell'operazione saranno illustrati stamani, alle ore 11, in una conferenza stampa che si terrà negli uffici della Procura della Repubblica di Potenza.