Bolivia, Usa:via famiglie dei dipendenti

(ANSA) - NEW YORK, 12 NOV - Il Dipartimento di Stato americano alza l'allerta per i viaggi in Bolivia a 'livello 4', ovvero non viaggiare, e ordina alle famiglie dei dipendenti governativi di lasciare il paese sudamericano in seguito alle tensioni.

Sconsigliando agli americani di viaggiare nel paese, il Dipartimento di Stato consiglia a coloro che si trovano al momento in Bolivia di lasciare il paese.