$0 aree camper in cratere sismico Marche

(ANSA) - ANCONA, 13 NOV - Con Decreto del Commissario alla ricostruzione n. 444 del 31 ottobre sono stati assegnati alla Regione Marche complessivamente 6,2 milioni di euro, pari al 62% delle risorse complessive, per consentire la realizzazione di 40 aree attrezzate per finalità turistiche in 35 Comuni del cratere sismico. Per garantire la disponibilità delle aree attrezzate già dalla prossima estate, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha inviato una comunicazione ai Comuni interessati, chiedendo di attivare le procedure per giungere all'approvazione dei progetti entro il 10 gennaio 2020.

"Il decreto era molto molto atteso - dice il presidente Luca Ceriscioli - e oggi abbiamo inviato una lettera ai Comuni.

L'obiettivo è quello di poter far usufruire di queste aree per la prossima estate a chi aveva una seconda casa, poter praticare quindi quel turismo di ritorno che ha un enorme valore per le attività economiche che hanno aperto e riaperto in questi territori".