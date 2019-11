Usa, operazione al cervello per Carter

(ANSA) - WASHINGTON, 11 NOV - Jimmy Carter è stato ricoverato in un'ospedale di Atlanta per un intervento volto a rimuovere una massa che preme sul suo cervello, provocato dall'emorragia causata dalla recente caduta in casa dell'ex presidente americano. Carter, 95 anni, sarà operato nelle prossime ore.

Carter e' stato portato d'urgenza all'Emory University Hospital di Atlanta, in Georgia. Le sue condizioni al momento del ricovero vengono definite buone e vicino all'ex presidente c'e' l'ex first lady Rosalynn Carter, 92 anni. Il 6 ottobre scorso, pochi giorni dopo il suo compleanno, Carter fu vittima di una caduta in casa che gli provoco' una frattura del bacino e una ferita sopra il sopracciglio sinistro.