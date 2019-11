Traghetto per Albania fermato a Bari

(ANSA) - BARI, 12 NOV - La Guardia Costiera di Bari ha fermato in porto, emanando un provvedimento, il traghetto passeggeri Aurelia, ex Tirrenia battente oggi bandiera cipriota, con la compagnia Msc Shipmanagement Ltd che aveva informato le autorità di volerlo usare per il servizio Bari-Durazzo verso l'Albania.

Le ispezioni a bordo di ieri - in vista della partenza oggi da Bari con 1.730 passeggeri, rimasti a terra - hanno evidenziato gravi carenze nella sala macchine della nave, riguardanti in particolare le dotazioni antincendio e una non adeguata preparazione dell'equipaggio nella gestione delle emergenze. La Guardia costiera evidenzia così il mancato rispetto della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione. L'Aurelia potrà salpare solo quando saranno ripristinati gli standard minimi necessari a ricevere il nulla osta alla partenza da parte dell'Autorità Marittima.