Renzi, darò battaglia per manovra No Tax

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "C'è un dato di fatto oggettivo. La situazione economica del Paese non è rosea. Tutto ristagna. E il problema non è la legge di bilancio - su cui continueremo la nostra battaglia #NoTax - ma la situazione di incertezza sugli investimenti. Per questo do a tutti appuntamento a Torino, venerdì 15 novembre". Lo scrive Matteo Renzi nella Enews, in cui annuncia l'iniziativa dal titolo "Shock! Le proposte di Italia viva per rilanciare l'economia".