Alis,5 mld per sostenibilità in 3 anni

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Le nostre imprese nell'ultimo triennio hanno fortemente investito con fondi propri in sostenibilità: oltre 5 miliardi di euro per nuove navi, nuovi camion, nuovi treni, magazzini di ultima generazione e infrastrutture più moderne, per allinearsi rapidamente ai target imposti dalle normative europee". Lo ha detto il presidente di Alis, Guido Grimaldi, a margine dell'assemblea generale dell'Associazione Logistica. Nell'ultimo anno, "grazie ai nostri associati abbiamo prodotto un risparmio complessivo per le imprese italiane o straniere che trasportano in tutta Italia e verso l'estero di circa 1 miliardo di euro all'anno, spostando 40 milioni di tonnellate di mezzi pesanti dalla strada al mare e 30 milioni di tonnellate di mezzi pesanti dalla strada al ferro, con una riduzione dei costi complessivi per l'ambiente di circa 1,7 milioni di euro al chilometro"."I risultati degli investimenti sostenuti dai nostri associati nei tre anni dalla nascita dell'Alis hanno creato occupazione per oltre 10.000 persone".