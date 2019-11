iorgetti, un tavolo per cambiare regole

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - "Sediamoci a un tavolo per cambiare 3-4 regole del gioco e per dare un governo decente a questo Paese". Lo ha proposto il leghista Giancarlo Giorgetti durante il convegno 'Metamorfosi'. Alla direttrice di Huffpost, Annunziata, che gli domandava se ritenesse necessario aprire un tavolo per le riforme, ha risposto: "Era l'unica cosa che bisognava fare il 20 di agosto.Interesse dell'Italia è che questo governo non vada avanti così, ci si mette d'accordo per cambiare le 4-5 cose necessarie,magari anche la legge elettorale per dare la possibilità a chi governa di decidere".