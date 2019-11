Affidi illeciti: ministero,ora inchiesta

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - In seguito all'ispezione eseguita immediatamente dopo l'emergere dell'inchiesta "Angeli e demoni" a Bibbiano, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria degli uffici, il Guardasigilli Alfonso Bonafede, ha disposto un'indagine amministrativa da parte dell'ispettorato del Ministero della Giustizia al tribunale per i Minorenni di Bologna per accertare eventuali anomalie.

"La protezione dei bambini è una priorità", ha detto il ministro Alfonso Bonafede.