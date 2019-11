Woody Allen e Amazon rinunciano a causa

(ANSA) - WASHINGTON, 10 NOV - Woody Allen e Amazon hanno concordato di mettere fine alla causa da 68 milioni di dollari che il regista aveva intentato alla società per aver interrotto il contratto per la produzione di quattro suoi film e la distribuzione di un film che aveva già concluso, 'A Rainy Day in New York'. I termini dell'accordo non sono noti. Amazon aveva motivato la sua decisione con i commenti indelicati di Allen sul il movimento #Metoo e le accuse - mai provate in tribunale - di aver molestato la figlia adottiva Dylan nel 1992.