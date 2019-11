Tokyo pronta a parata imperiale

(ANSA) - TOKYO, 10 NOV - In una Tokyo soleggiata tutto è pronto per la parata dell'Imperatore Naruhito assieme alla consorte Masako, prevista nel corso del pomeriggio per celebrare l'ascensione al trono del sovrano. Durante il tragitto di 4,6 chilometri la coppia reale viaggerà a bordo di un'auto decappottabile dal palazzo imperiale, al centro della capitale, fino alla residenza di Akasaka, per una durata complessiva di circa 30 minuti. Almeno 26.000 forze dell'ordine sono state dispiegate a Tokyo, inclusi 3.000 poliziotti provenienti da altre prefetture. Il tragitto è lo stesso utilizzato dall'Imperatore emerito Akihito dopo l'intronazione del 1990, a bordo di una Rolls Royce convertibile, che in quella ricorrenza venne accolto da una folla di 117.000 persone lungo il percorso. In questa circostanza la coppia reale viaggerà su una Toyota Century, allestita per l'occasione. L'Imperatrice Masako indosserà un capo lungo e scollato che fa parte dell'abbigliamento cerimoniale formale in dotazione alla Casa reale giapponese.