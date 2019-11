Scomparsi, si riparte da caso Mirella Gregori

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - È il 7 maggio 1983, un sabato pomeriggio di primavera. In via Nomentana 91, a Roma, suona un citofono. "Mamma, scendo cinque minuti", dice Mirella Gregori, 15 anni. Sotto ci sarebbe Alessandro, un compagno delle medie per il quale ha avuto un debole. Mirella scende, sorridente, con la chioma di riccioli scuri e, forse, anche un po' di batticuore. È l'ultima volta che la mamma la vedrà, perché quel pomeriggio Mirella svanisce nel nulla. Solo 44 giorni dopo, un'altra ragazza incontra lo stesso destino. Sempre a Roma, sempre a 15 anni. È Emanuela Orlandi e da allora le due storie si legano in una fitta rete di misteri. Mai risolti.

È con lo speciale sul "caso" di Mirella Gregori che parte la terza stagione di "Scomparsi", la docu-serie in onda da martedì 12 novembre alle 22 su Crime Investigation (Sky, 119), nuovamente con Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, su e giù per la penisola a incontrare familiari e amici di persone ancora oggi sparite nel nulla. "Quando sentimmo alla tv di Mirella - racconta lui - sembrava una situazione molto lontana da noi. Mio padre disse 'a noi queste cose non succederanno mai perché non abbiamo una lira'. E invece poche settimane dopo scomparve Emanuela".

"A che punto siamo? Che dopo 36 anni sto ancora cercando mia sorella", aggiunge Maria Antonietta Gregori con l'ANSA.

Pochissime le certezze, per un mistero che qualcuno custodisce da allora, continuando a proteggere i colpevoli. Ma chi sono? Mirella ed Emanuela sono davvero, come si pensò presto, vittime dello stesso intrigo di terrorismo, servizi e segreti e politica? "I dubbi e le domande sono tanti", prosegue Maria Antonietta. "Spero davvero che questo speciale sia uno spunto di riflessione per chi vuole e chi può. Per chi c'era, per gli inquirenti, per chi oggi è adulto e potrebbe finalmente liberarsi e parlare". (ANSA).