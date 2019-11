Rogo vicino alla collina di Hollywood

(ANSA) - WASHINGTON, 10 NOV - I Warner Bros Studios sono stati evacuati in via precauzionale per un incendio boschivo che ha mandato pennacchi di fumo sopra la collina di Hollywood, Lo riferisce la Cnn. Il rogo, durato tre ore, ha bruciato 0,3 km quadrati ma poi è stato fermato grazie all'intervento di oltre 230 pompieri, assistiti da cinque elicotteri e due aerei anti incendio.