10.000 contro islamofobia a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 10 NOV - Oltre 10.000 persone hanno partecipato oggi a Parigi alla discussa Marcia contro l'islamofobia, che nei giorni scorsi ha spaccato la sinistra e provocato molte critiche dall'interno del governo e dalla destra.

'Sì alla critica della religione, no all'odio del credente', 'Stop all'islamofobia' sono alcuni degli slogan letti su striscioni e cartelli del corteo organizzato da diverse personalità e associazioni, come il Collettivo contro l'islamofobia in Francia. L'appello a manifestare era stato lanciato quattro giorni dopo l'attacco contro una moschea a Bayonne, un paio di settimane fa, e mentre la Francia è tornata a dividersi sull'annosa questione del diritto di indossare il velo islamico nei luoghi pubblici. Il mondo politico si è diviso sul tema dell'islamofobia e sull'opportunità della manifestazione. Una parte degli ecologisti non ha preso parte all'iniziativa, i socialisti non hanno aderito all'invito, parlando anche di personaggi "vicini ai Fratelli musulmani" fra gli organizzatori.