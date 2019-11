Romania:presidenziali,Iohannis favorito

(ANSAmed) - BUCAREST, 9 NOB - In Romania si vota domani per le presidenziali, nelle quali nettamente favorito è il capo di stato uscente Klaus Iohannis. Stando a tutti sondaggi infatti, se non dovesse ottenere già domani la maggioranza del 50% - come sembra probabile con le previsioni che gli assegnano un 45% circa di consensi - il conservatore Iohannis dovrebbe comunque affermarsi agevolmente nel secondo turno in programma il 24 novembre. I candidati in lizza sono 14, ma solo due o tre sono in grado di puntare al secondo posto alle spalle del super-favorito Iohannis, andando con lui all'eventuale ballottaggio fra due settimane. Sono: l' ex premier socialdemocratica (Psd) Viorica Dancila, il cui governo è stato sfiduciato dal parlamento il mese scorso, il rappresentante dell'Alleanza di centro-destra Usr-Plus Dan Barna, e il candidato di Alde-Pro Romania Mircea Diaconu. Nei giorni scorsi si è insediato a Bucarest un nuovo governo guidato dal liberale filoeuropeista Ludovic Orban.