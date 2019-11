Maltempo in Gb, morta una donna

(ANSA) - LONDRA, 8 NOV - E' di almeno una persona morta e molte centinaia evacuate dalle loro case il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito oggi l'Inghilterra centro-settentrionale, con straripamenti di corsi d'acqua, alluvioni e interruzioni del traffico stradale e ferroviario.

La vittima accertata è una donna residente nella contea del Derbyshire, nelle Midlands, travolta stamattina dalle acque del fiume Derwent, secondo quanto riferiscono i media britannici.

Situazioni di stato di emergenza sono inoltre segnalate nella zona di Doncaster, dove è uscito dagli argini in più punti il River Don e nello Yorkshire (nord) dove gli abitanti di diverse località sono stati evacuati dai servizi di soccorso e si registrano condizioni di caos nei trasporti per l'allagamento di strade e binari e il blocco del transito di veicoli e treni.

In totale l'ufficio meteo ha proclamato un centinaio di allarmi per alluvioni nel Regno, sei dei quali "gravi".