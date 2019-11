In arrivo gelo artico negli Stati Uniti

(ANSA) - NEW YORK, 8 NOV - Negli Stati Uniti è in arrivo un'ondata di gelo artico la prossima settimana, con temperature molto al di sotto delle medie del periodo. Il National Weather Service prevede che in 170 località degli Stati centrali e orientali si potrebbero registrare temperature minime da record tra lunedì e mercoledì. "E' un piccolo assaggio di gennaio a novembre", ha twittato il meteorologo di Weather Channel, Jonathan Erdman. Il fronte freddo attraverserà rapidamente le pianure settentrionali e il Midwest domenica per poi arrivare nelle pianure meridionali e nella Ohio Valley lunedì, e quindi proseguire attraverso la maggior parte della costa orientale e del sud del Paese. Secondo gli esperti, lunedì potrebbe essere il Veteran Day più freddo di sempre a Chicago e Minneapolis. E anche nella zona della Panhandle, in Florida, si potrebbe arrivare a minime intorno agli zero gradi. Verso la metà della settimana, negli Stati orientali e meridionali potrebbe arrivare anche la neve.