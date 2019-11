Unicredit: utile 9 mesi 4,3 miliardi

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - Unicredit chiude i 9 mesi del 2019 con un utile pari a 4,3 miliardi, quello rettificato è di 3,3 miliardi, +8,2%, con un rote rettificato dell'8,7%. Il terzo trimestre è in rialzo del 25,7% a 1,1 miliardi. Il dato è sopra il consensus. La stima degli analisti era di 1,03 miliardi di euro. "Il risultato netto del terzo trimestre" di Unicredit "è stato ancora una volta uno dei migliori trimestri raggiunti in un decennio", afferma Jean Pierre Mustier. Il ceo rileva anche che grazie alle nostre azioni proattive e decise abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi chiave o comunque li supereremo entro la fine di quest'anno". Confermata la guidance sul 2019 con le esposizioni creditizie deteriorate lorde della non core indicate sotto i 10 miliardi. Ricavi a 18,7 miliardi e un utile netto rettificato a 4,7 miliardi.