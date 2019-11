Maresca arbitra Juve-Milan

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Sarà Maresca l'arbitro di Juventus-Milan, in campo domenica sera per il 12mo turno di andata del campionato di calcio. Inter-Verona, anticipo delle 18 di sabato, sarà invece diretta da Valeri. Per Lazio-Lecce è stato designato Manganiello, mentre Napoli-Genoa anticipo del sabato sera sarà arbitrata da Calvarese. Fabbri sarà il direttore di gara di Parma-Roma. Piccinini dirigerà il derby emiliano fra Sassuolo e Bologna, in programma domani sera.