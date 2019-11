Lavoro:2,5mln stranieri producono 9% Pil

(ANSA)- VENEZIA, 7 NOV - A partire dal 2008, parallelamente alla crisi economica, si è fatta largo l'idea che l'arrivo di nuovi lavoratori leva opportunità a quelli già presenti sul mercato.In particolare gli immigrati vengono percepiti come una minaccia, essendo il numero di occupati stranieri (2,5mln) simile a quello dei disoccupati italiani (2,4 mln).In realtà, i due gruppi hanno caratteristiche diverse.Lo rileva la Fondazione Leone Moressa.

La ricchezza prodotta dagli stranieri è pari a 139 mld (9% della ricchezza nazionale.Per l'Istat 2018,i lavoratori stranieri sono 2.455.000 (10,6% occupati).L'incidenza dei lavoratori stranieri da 7,9% del 2009 a 10,3% del 2014, per poi stabilizzarsi negli ultimi 5 anni. Nell'ultimo anno: +1,3% occupati stranieri, +0,8% quelli italiani,+0,6% tasso di occupazione in entrambi i casi.

Negli ultimi 10 anni l' immigrazione in Italia è scesa: nel 2010 i nuovi Permessi di Soggiorno erano 600mila,nel 2018 si sono più che dimezzati.I Permessi per Lavoro da 360mila del 2010 a meno di 14 mila del 2018.