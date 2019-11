Esplosione Quargnento voleva uccidere

(ANSA) - ALESSANDRIA, 7 NOV - "Chi l'ha fatto, lo ha fatto per uccidere": così il procuratore di Alessandria Enrico Cieri, che questa mattina ha fatto il punto sulle indagini relative all'esplosione di Quargnento che, nella notte tra lunedì e martedì, ha causato la morte di tre vigili del fuoco. "E' chiaro che il gesto - aggiunge il magistrato - non si inquadra in ripicche di vicinato, ma è ben più grave".