A.Mittal: Conte ai partiti, serve unità

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Lancio un appello, qui non ci sono governi attuali e precedenti, qui non c'è la maggioranza o l'opposizione, per una volta non ci dividiamo, marciamo coesi verso il salvataggio di questo polo industriale". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso di Porta a Porta, in onda questa sera su RaiUno.