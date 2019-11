Ultrà a Balotelli "Pallone non trovato..

(ANSA) - VERONA, 6 NOV - "Vogliamo scusarci con l'intera nazione: ad oggi non siamo riusciti a trovare il pallone scagliato domenica in curva". Inizia così un breve comunicato diffuso in serata dai tifosi della Curva Sud dell'Hellas Verona riguardo al caso Balotelli. "Tutti a Milano, graditi e non! Forza Verona!" conclude la curva gialloblù, riferendosi all'anticipo di sabato in campionato, contro L'Inter, al Meazza.