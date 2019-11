Inedito di George Michael nel film Last Christmas

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - A quasi tre anni dalla morte, avvenuta il 26 dicembre 2016, esce "This Is How (We Want You To Get High)", primo brano inedito di George Michael dal 2012.

La canzone, scritta e prodotta da George Michael in collaborazione con James Jackman, è pubblicata da Universal Music e fa parte della colonna sonora del film "Last Christmas", ispirato alla musica di George Michael e degli Wham!.

"This Is How (we want you to get high)", registrato a Londra durante le ultime sessioni in studio di George, è il primo materiale originale che viene condiviso dal 2012 ed è un tipico brano di George Michael dal ritmo funky.

Il testo, scritto esclusivamente da George, racconta dei mali della società con la caratteristica miscela di umorismo e autoironia tipica della pop star inglese. Il singolo accompagna perfettamente la scena finale di "Last Christmas", la nuova commedia romantica di Universal Pictures, ispirata dall'omonimo successo degli Wham! e in uscita il 19 dicembre. Il film è diretto da Paul Feig (Bridesmaids) e co-sceneggiato da Emma Thompson, con Emilia Clarke (Game of Thrones), Henry Golding (Crazy Rich Asians), Michelle Yeoh ed Emma Thompson stessa.

Thompson aveva incontrato George nella sua casa nel nord di Londra, nella primavera del 2013, per parlare della sceneggiatura. L'attrice aveva poi sviluppato varie versioni della storia prima della improvvisa scomparsa di Michael. Nella primavera del 2018, dopo aver discusso su quali canzoni sarebbero state inserite nel film, Emma Thompson ha avuto un'anteprima esclusiva di quattro brani inediti di George Michael. La colonna sonora del film, che contiene tre brani degli Wham! e dodici canzoni della carriera solista di George Michael, sarà disponibile dall'8 novembre. (ANSA).